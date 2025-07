Sancho alla Juventus c’è il sì | cosa manca per chiudere

La Juventus si avvicina sempre di più a Jadon Sancho, con il sì dell’esterno inglese che apre nuove prospettive di mercato. Dopo aver superato i primi ostacoli e sfruttato il rallentamento dovuto agli impegni mondiali, ora resta solo un dettaglio da definire per finalizzare l’accordo. Qual è il passo finale che potrebbe chiudere definitivamente questa trattativa? Scopriamolo insieme, perché il futuro bianconero si fa sempre più interessante.

La Juventus è sempre più vicina a Jadon Sancho. C’è il sì dell’esterno inglese per il trasferimento in bianconero: resta solo un ultimo ostacolo da superare. Dopo una prima fase di stallo, complici anche gli impegni negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, ora la Juventus sembra aver schiacciato il piede sull’acceleratore per quanto riguarda il fronte calciomercato. Negli scorsi giorni è arrivata la fumata bianca per Jonathan David, atteso domani a Torino per le visite mediche. Chiusa la pratica per il canadese, adesso la Vecchia Signora guarda già avanti. La nuova priorità in casa Juventus porta il nome di Jadon Sancho. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Sancho alla Juventus, c’è il sì: cosa manca per chiudere

