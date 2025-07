Palazzo a fuoco a Cherasco nel Cuneese | evacuazioni

Un incendio di vaste proporzioni ha scosso Cherasco, nel cuore del Cuneese, creando un clima di emergenza e preoccupazione tra i residenti. Le fiamme hanno avvolto un intero edificio in piazzetta degli Orti, costringendo all'evacuazione e mobilitando squadre di vigili del fuoco da più distaccamenti. Ora, il loro impegno è massimo per domare questo incendio e garantire la sicurezza di tutti. La comunità rimane in attesa di aggiornamenti sulla situazione.

Un vasto incendio è scoppiato in serata nell'abitato di Cherasco (Cuneo), in un edificio in piazzetta degli Orti. Le fiamme hanno avvolto l'intero palazzo e sul posto ci sono squadre dei vigili del fuoco dai distaccamenti di Alba, Bra, Fossano e Savigliano. Il comando provinciale di Cuneo ha inviato un'autoscala. I pompieri sono al lavoro per spegnere le fiamme, ma anche per verificare la presenza all'interno di residenti. Per spegnere il vasto rogo a Cherasco c'è anche il distaccamento aeroportuale dei vigili del fuoco di Levaldigi. In totale sono trenta al momento i vigili del fuoco sul posto, con dieci mezzi tra autoscale, autopompe e autobotti provenienti da varie sedi permanenti e volontarie della provincia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Palazzo a fuoco a Cherasco, nel Cuneese: evacuazioni

