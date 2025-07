Temptation Island 2025 chi è la tentatrice Alice | età cognome lavoro Instagram

Tra le tentatrici di Temptation Island 2025, spicca Alice, che ha catturato l’attenzione di Antonio, fidanzato di Valentina. La coppia, protagonistica della prima puntata, si confronta sulle divergenze, tra accuse di mancanza di condivisione e sguardi indiscreti. La presenza di Alice mette in dubbio il futuro della relazione, mentre i telespettatori si chiedono: riusciranno a superare queste tentazioni? Restate con noi per scoprirlo!

Tra le tentatrici di Temptation Island 2025 c'è Alice. Quest'ultima ha subito colpito l'attenzione di uno dei fidanzati, ovvero Antonio, il quale partecipa al reality show delle tentazioni con Valentina. Questa coppia è al centro delle dinamiche della prima puntata del programma, in onda il 3 luglio 2025. Lei lamenta vari atteggiamenti che non apprezza di Antonio, tanto che lo accusa di guardare solo il suo mulino e di non condividere molto con lei. Al contrario, Valentina ritiene di dare molto, anche dal punto di vista economico, al fidanzato. Quest'ultimo non trattiene la rabbia di fronte a queste confessioni e, intanto, trascorre del tempo con Alice, sebbene abbia palesato la sua intenzione di andare via.

