Denzel Dumfries sta scalando le vette del mercato internazionale e non solo il Barcellona si interessa alle sue prestazioni. La sua stagione da dicembre ha preso una piega decisamente positiva, trasformandolo in un elemento imprescindibile per l’Inter. Con un rinnovo che ha dato nuova linfa alle sue ambizioni, l’olandese sta attirando l’attenzione di diversi club spagnoli, pronti a scommettere sul suo talento. E il suo futuro potrebbe riservare sorprese...

Denzel Dumfries sta diventando l’oggetto del desiderio di molti club, soprattutto dalla Spagna. Non c’è solamente il Barcellona sull’esterno dell’Inter, le ultime da Fichajes.net. STAGIONE TOP – La stagione di Denzel Dumfries da dicembre è cambiata radicalmente. All’inizio faceva panchina a Matteo Darmian, faticava ad ingranare e Simone Inzaghi non lo vedeva moltissimo. Il rinnovo di fine novembre è stato un punto di svolta, l’olandese ha modificato il suo registro e ha cominciato ad essere decisivo. Nel 2025 è stato di certo il migliore dell’ Inter, risultando decisivo in molte occasioni. Dalla doppietta in semifinale di Supercoppa contro l’Atalanta alla doppietta in semifinale di Champions League contro il Barcellona. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Dumfries, dalla Spagna non solo il Barcellona! Un altro club interessato

