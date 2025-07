Gaza tregua e vite in bilico Colpita una scuola-rifugio

In un contesto drammatico di conflitto e speranza, Gaza si trova sull’orlo di una possibile tregua di 60 giorni, promettendo un sollievo tanto atteso. Ma il cammino verso la pace resta fragile, come dimostra l’attacco devastante di una scuola rifugio e le vite in bilico tra speranza e paura. La comunità internazionale guarda con attenzione, mentre i protagonisti cercano di trovare un fragile equilibrio tra cessate il fuoco e bisogni umanitari.

Roma, 3 luglio 20205 –??? Una tregua di 60 giorni iniziali, che include la liberazione di ostaggi e la ripresa di aiuti umanitari per la popolazione di Gaza, è ormai a portata di mano secondo quanto ha riferito ieri il premier Benjamin Netanyahu durante una visita al Kibbutz di Nir Oz, a pochi passi dalla Striscia di Gaza, l’insediamento più colpito dall’efferato attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. “Israele ha accettato i piani degli Usa” ha detto Netanyahu ai superstiti della tragedia. “Adesso attendiamo la risposta di Hamas”. Il premier sarà a Washington da Trump lunedì e, se le cose procederanno per il verso giusto, la tregua potrebbe entrare in vigore già alla fine di quella settimana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, tregua (e vite) in bilico. Colpita una scuola-rifugio

