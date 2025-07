Osimhen Juve Bucciantini consiglia il bomber | Per lui sarebbe il momento! I bianconeri possono permetterselo vi spiego perché

In un mercato sempre più acceso, il nome di Osimhen torna al centro delle discussioni tra i tifosi bianconeri. Bucciantini, esperto e voce autorevole, suggerisce che sia arrivato il momento giusto per il bomber nigeriano di tornare nel calcio che conta, e la Juventus, con le sue risorse, potrebbe permetterselo. Ma quali sono i motivi di questa opportunità? Scopriamolo insieme, perché il futuro dei bianconeri potrebbe cambiare radicalmente.

Osimhen Juve, Bucciantini consiglia: «Per lui è il momento di tornare nel calcio vero». Il commento sul bomber di proprietà del Napoli. Intervenuto a Sky Calciomercato l’Originale, Bucciantini ha parlato delle mosse di mercato della Juve. Il suo commento sul calciomercato Juventus in ottica Osimhen. OSIMHEN JUVE – «Se a qualcosa è servito questa appendice di stagione è che la Juventus va scolpita davanti. Ha un 10 e lo ha capito, con Kolo Muani può avere un 11, il 10 è già tuo, l’11 potrebbe restare in prestito ed è arrivato Jonathan David a parametro zero. Quindi puoi permetterti il colpo di Osimhen e spendere tanti soldi lì, sarebbe un altro livello rispetto alla Juve degli ultimi anni, avresti delle certezze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com