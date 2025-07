Pisa valigie pronte per quattro rientri | Sussi Giani Mlakar e Bonfanti verso l’addio

Il Pisa si appresta a rinforzare la sua rosa per affrontare la prossima Serie A, ma alcuni volti storici stanno già lasciando il club. Sussi, Giani, Mlakar e Bonfanti sono pronti a salutare, mentre il club toscano si prepara a un nuovo capitolo di sfide e opportunità. La stagione promozionale ha portato entusiasmo, ma ora si apre una fase di riorganizzazione. Con queste decisioni, il Pisa mira a costruire una squadra competitiva e ambiziosa, pronta a lasciare il segno.

