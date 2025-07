Putin sente Trump | Non rinunceremo ai nostri obiettivi Il presidente Usa | Continueremo a dare armi a Kiev

In un mondo in costante tensione, i leader mondiali si confrontano senza sosta: Putin e Trump discutono di obiettivi strategici, mentre l’Europa monitora da vicino le sanzioni contro la Russia. La situazione in Ucraina resta al centro dell’attenzione internazionale, con nuove indiscrezioni su consegne di armi e incontri imminenti tra Zelensky e il tycoon americano. La scena geopolitica si prepara a nuovi sviluppi, che potrebbero ridefinire gli equilibri globali.

I due presidenti si sentono al telefono: nessun cenno allo stop Usa alle armi, ora bloccate in Polonia. Von der Leyen: “Sanzioni efficaci, Russia verso recessione”. Presto un colloquo tra il tycoon e Zelensky. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Putin sente Trump: "Non rinunceremo ai nostri obiettivi". Il presidente Usa: "Continueremo a dare armi a Kiev"

