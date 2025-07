Materia bianca e tecnologia | l’uso eccessivo di smartphone altera il cervello dei preadolescenti

L’uso eccessivo di smartphone sta plasmando il cervello dei preadolescenti, con alterazioni nella materia bianca che potrebbero influenzare lo sviluppo cognitivo e comportamentale. Uno studio della University of Pittsburgh pubblicato su JAMA Pediatrics mette in guardia sui rischi di un’esposizione digitale sproporzionata tra i 9 e i 12 anni. È fondamentale comprendere come questa rivoluzione tecnologica possa incidere sul futuro dei nostri giovani, evidenziando la necessità di un uso più consapevole e moderato.

Uno studio condotto dalla University of Pittsburgh, pubblicato su JAMA Pediatrics, lancia un allarme sull'impatto dell'uso eccessivo di dispositivi digitali nei bambini tra i 9 e i 12 anni. La ricerca, parte del progetto Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD), ha evidenziato modifiche significative nella struttura del cervello, in particolare nella materia bianca

L'uso serale di smartphone e tablet mette a rischio il benessere cerebrale dei preadolescenti. Una recente ricerca della University of Pittsburgh, pubblicata su Jama Pediatrics, rivela che l'eccesso di questi dispositivi può compromettere la materia bianca del cervello, influenzando negativamente attenzione, memoria e umore.

Lo studio pubblicato su Jama Pediatrics analizza 976 bambini tra i 9 e i 12 anni: le aree cerebrali più colpite sono quelle legate a emozioni, apprendimento e comunicazione.

Uso eccessivo di schermi e rischio di disturbi mentali come la depressione durante infanzia e adolescenza, il problema è legato alla carenza di sonno: è quanto emerge da uno studio dell'Università di