Meloni e Salvini si sono tinti di rosso nel 2024 | in perdita i loro bilanci Giorgia ha un problema con eletti e militanti Perde soldi anche Italia Viva

Nel 2024, la politica italiana ha vissuto un sorprendente capitolo: Meloni e Salvini, simboli della destra, si sono tinti di rosso nel bilancio. Tra perdite e sfide finanziarie, Giorgia Meloni affronta problemi con eletti e militanti, mentre anche Italia Viva di Matteo Renzi mostra segni di difficoltĂ economica. L'ironia di questa svolta ci ricorda quanto il panorama politico possa essere imprevedibile e vulnerabile, aprendo nuove riflessioni sul futuro dei partiti italiani.

Ironia della sorte della politica nel 2024 sono diventati rossi i due partiti principali della destra italiana, Fratelli di Italia di Giorgia Meloni e la Lega di Matteo Salvini. Sono finiti infatti in rosso i loro conti, cosa che non è novitĂ assoluta per Salvini, ma non è quasi mai capitato alla Meloni dalla fondazione del suo partito. In rosso – a segnalare di nuovo qualche difficoltĂ finanziaria del sistema dei partiti, è finito anche Matteo Renzi con la sua Italia Viva. Ma per lui, che è stato segretario del primo partito della sinistra italiana, il colore rosso non è così in contrasto come per gli altri due.