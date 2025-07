Perché l’hanno cacciata Giovanna Civitillo fatta fuori dalla Rai Motivi pesanti | cosa è saltato fuori

Il mondo della televisione italiana è scosso da un mistero che va ben oltre le semplici dinamiche di palinsesto. Perché Giovanna Civitillo, volto amato e stimato, è stata fatta fuori dalla Rai? I motivi pesanti e le ragioni dietro questa decisione stanno emergendo, svelando un cambio di rotta deciso che potrebbe rivoluzionare il volto della nostra tv. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa insolita uscita.

Il mondo della televisione italiana è in fermento con la nuova stagione di È Sempre Mezzogiorno, il programma di punta di Antonella Clerici su Rai 1. La notizia che tiene banco non riguarda tanto le ricette o i cuochi del giorno, ma l’assenza di Giovanna Civitillo. Secondo Giuseppe Candela, nella sua rubrica A Lume di Candela su Dagospia, l’esclusione della moglie di Amadeus non è frutto di semplici scelte editoriali. Un cambio di rotta deciso. L’esclusione di Giovanna Civitillo da È sempre mezzogiorno, secondo Candela, sarebbe una strategia deliberata dei vertici Rai per colpire indirettamente il conduttore, ora passato a Discovery. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it