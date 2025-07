Hossaini e De Marchi tra fotografie e tessuti

Hossaini e De Marchi uniscono l’arte della fotografia e dei tessuti in un affascinante viaggio tra culture e narrazioni. Lontani dalle radici familiari in Afghanistan e Iran, diventano viaggiatori dell’anima lungo l’antica Via della Seta, svelando storie di resilienza, identità e speranza. Un incontro tra immagini e trame che invita a riflettere sulla forza delle storie condivise e sulla bellezza della diversità culturale.

«Ora, lontano dalla mia casa in Afghanistan e dalla mia città natale in Iran, sono una vagabonda nell'antica Via della Seta. Come una narratrice errante, racconto storie di resilienza e