Zoffili eletto Vicepresidente dell’Assemblea Parlamentare OSCE | L’Italia torna al centro della Diplomazia parlamentare

L’Italia torna protagonista sulla scena internazionale, grazie alla prestigiosa elezione di Eugenio Zoffili come Vicepresidente dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE durante la sessione di Porto. Un riconoscimento che rafforza il ruolo del nostro Paese nel dialogo globale, in un momento in cui le tensioni mondiali richiedono leadership e diplomazia efficace. Questo risultato testimonia l’impegno e la rilevanza della nostra diplomazia parlamentare...

PORTO – Oggi, giovedì 3 luglio, durante la 32ª Sessione annuale a Porto, il deputato Eugenio Zoffili, Presidente della Delegazione italiana, è stato eletto Vicepresidente dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE. “Un risultato importante, un premio al lavoro svolto da tutta la nostra Delegazione. Questo riconoscimento riporta l’Italia al centro della Diplomazia parlamentare, proprio in un momento in cui, viste le tensioni che affliggono il Mondo, il ruolo del dialogo assume un’importanza strategica per consentire il raggiungimento della pace”, ha dichiarato Zoffili. “Un ringraziamento sentito a tutti i colleghi provenienti dai 57 Stati membri e soprattutto la Delegazione italiana per il supporto di questi anni, sia come Presidente della Delegazione sia come Rappresentante Speciale Osce per la lotta alla criminalità organizzata – ha proseguito. 🔗 Leggi su Lopinionista.it