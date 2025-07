Shelton è una furia a Wimbledon ma l'arbitro è inflessibile e applica la regola sull'oscurità

L'incontro tra Shelton e Hijkata a Wimbledon si è trasformato in un vero colpo di scena: il giovane talento americano, Ben Shelton, ha dato il massimo, ma l’arbitro 232 si è dimostrato inflessibile, applicando rigorosamente la regola sull’oscurità. La tensione è salita alle stelle mentre la partita veniva sospesa prima del servizio decisivo. Scopriamo insieme come questa decisione ha scosso il torneo e le reazioni di Shelton. Continua a leggere.

L'incontro di secondo turno tra Ben Shelton e Hijkata è stato sospeso prima che l'americano servisse per il match. Shelton si è arrabbiato con il giudice di sedia e il supervisor. 🔗 Leggi su Fanpage.it

