È morto a 67 anni uno dei simboli del cinema pulp è stato uno dei volti più riconoscibili della filmografia di Tarantino

I n bilico tra fascino oscuro e ruoli taglienti, Michael Madsen è stato uno degli attori più noti del cinema indipendente americano. È morto all’età di 67 anni nella sua casa di Malibù, stroncato – secondo quanto dichiarato dal manager Ron Smith – da un arresto cardiaco. A rendere nota la scomparsa è stata la testata NBC News. L’attore, noto per l’indimenticabile scena dell’orecchio in Le Iene, lascia un vuoto incolmabile tra i fan del cinema di Quentin Tarantino e non solo. La sua carriera, lunga più di quarant’anni, è stata una parabola di ruoli intensi, voci profonde e personaggi memorabili. 🔗 Leggi su Iodonna.it