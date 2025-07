Temptation Island 2025 la confessione di Alessio | Vi svelo perché ho chiamato al programma | Video Witty TV

Nel vortice di Temptation Island 2025, le rivelazioni di Alessio scuotono gli equilibri del villaggio. Dopo poche ore, il giovane ha svelato un sentimento tormentato e confuso riguardo Sonia M., confessando di aver scritto alla trasmissione per motivi che vanno oltre l’amore. Una confessione che lascia tutti senza parole, mentre Sonia viene richiamata nel capanno, aprendo uno scenario di emozioni e sorprese inaspettate…

Dopo poche ore all’interno del villaggio, Alessio ha fatto una confessione su Sonia M. Il giovane ha raccontato la reale motivazione per cui ha scritto a Temptation Island 2025: “ Non so se non la amo piĂą o se non l’ho mai amata. Forse confondevo il sentimento di gratitudine con quello dell’amore. Gli ho fatto la proposta di matrimonio, per gratitudine. Mi sento di stare sprecando il mio tempo “. Poi Sonia viene chiamata nuovamente nel capanno: “ Anche il desiderio fisico è calato. Attraverso l’immaginazione appago il mio spirito. La tentatrice che ho scelto è giovane “. Ecco il video Witty TV. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Temptation Island 2025, la confessione di Alessio: “Vi svelo perchĂ© ho chiamato al programma” | Video Witty TV

