Yildiz Juve ora il rinnovo | la società bianconera blinda il numero 10! Svelate cifre e dettagli del nuovo contratto

La Juventus ha deciso di blindare il talento emergente Kenan Yildiz, rinnovando il suo contratto fino al 2030. Un gesto che non solo rafforza la fiducia nella giovane stella bianconera, ma anche tutela il futuro del club contro le grandi sirene d'Europa. Scopriamo tutti i dettagli di questa operazione strategica, dalle cifre alle clausole, e cosa significa per il presente e il domani della Vecchia Signora.

Yildiz Juve, ora il rinnovo: cifre e dettagli del nuovo contratto. NovitĂ sul numero 10, durata e non solo. Gli ultimi aggiornamenti sull’attaccante. La Juve ha deciso di blindare il suo giovane talento Kenan Yildiz, rinnovando il suo contratto fino al 2030, come riportato da Tuttosport. Questo rinnovo ha una valenza doppia: da un lato, serve a difendere il giocatore dalle attenzioni delle big europee, in particolare della Premier League, con club di altissimo livello che da tempo hanno messo gli occhi su di lui. Dall’altro, rappresenta il giusto riconoscimento per il suo straordinario talento, che sta rapidamente emergendo, proiettandolo verso uno status da top player. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juve, ora il rinnovo: la societĂ bianconera blinda il numero 10! Svelate cifre e dettagli del nuovo contratto

In questa notizia si parla di: contratto - juve - yildiz - rinnovo

Mercato Juve, Manna fa sul serio per l’obiettivo bianconero: pronta una cifra importante e questo contratto. I dettagli - Il mercato della Juventus si infiamma con Manna che punta su un obiettivo bianconero di grande spessore.

Atteso un incontro nei prossimi giorni tra la #Juventus e l’entourage di Kenan #Yildiz per discutere il rinnovo del contratto fino al 2030, con aumento dell’ingaggio a circa 3,5-3,6M€ a stagione. Due top club inglesi hanno manifestato interesse per il talento t Vai su Facebook

Atteso un incontro nei prossimi giorni tra la #Juventus e l’entourage di Kenan #Yildiz per discutere il rinnovo del contratto fino al 2030, con aumento dell’ingaggio a circa 3,5-3,6M€ a stagione. Due top club inglesi hanno manifestato interesse per il talento Vai su X

Yildiz, rinnovo da big dopo il Mondiale: la Juve vuole blindarlo con un contratto anti-Premier; Yildiz, Juventus in pressing per il rinnovo: nuovi contatti, le ultime; Mercato Juve, il nodo resta il futuro di Vlahovic.

Rinnovo Yildiz, svolta positiva per il prolungamento del turco con la Vecchia Signora: ultimi giorni decisivi, ecco cosa è successo! - Rinnovo Yildiz: ci sono sviluppi sul prolungamento del contratto del numero 10 turco con la società bianconera! Secondo juventusnews24.com

Mercato Juventus, via ai rinnovi: sarà lui il primo bianconero a firmare il nuovo contratto! Prolungamento per tre big. Ultimissime - Gli aggiornamenti La Juventus non si ferma all’acquisto di Jonathan David a parametro zero, m ... Da juventusnews24.com