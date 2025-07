Lancia l’auto contro il bar dopo una lite e travolge una donna | Federica Coviello muore in ospedale dopo 20 giorni d’agonia

Una drammatica notte di violenza ha segnato la vita di Federica Coviello, investita da un’auto lanciata contro un bar dopo una lite. Dopo 20 giorni di agonia in ospedale, la sua battaglia si è conclusa con un tragico epilogo. Un episodio che scuote profondamente la comunità e richiama l’attenzione sulla pericolosità dell’imprudenza alla guida. È fondamentale riflettere sulle conseguenze di gesti impulsivi, perché dietro ogni incidente ci sono vite spezzate.

Pavia – È morta oggi all'ospedale Niguarda di Milano Federica Coviello, la donna di 51 anni travolta da un'auto il 16 giugno scorso a Gravellona Lomellina, in provincia di Pavia. Ricoverata da oltre due settimane in condizioni gravissime, aveva subito l' amputazione di una gamba ma le lesioni riportate si sono rivelate fatali. La tragedia si era consumata davanti all' ingresso di un bar in Lomellina, dove la vittima era seduta a un tavolino insieme al compagno 52enne. L'uomo, rimasto ferito con fratture multiple alla gamba sinistra, è sopravvissuto all'impatto. Al volante dell'auto c'era un tunisino di 41 anni che poco prima aveva litigato animatamente con la proprietaria del locale, una donna di origine cinese.

