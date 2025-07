Putin sente Trump | Non rinunceremo ai nostri obiettivi Il presidente Usa | Nessun progresso

In un clima di tensione crescente, Putin e Trump si confrontano telefonicamente, senza alcun passo indietro sui loro obiettivi. Mentre l’Europa intensifica le sanzioni, avvicinando la Russia alla recessione, si parla di un imminente colloquio tra il tycoon e Zelensky. La strategia globale resta incerta: cosa riserverà il futuro in questo scenario di scontri e alleanze fragili? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.

I due presidenti si sentono al telefono: nessun cenno allo stop Usa alle armi, ora bloccate in Polonia. Von der Leyen: ‚ÄúSanzioni efficaci, Russia verso recessione‚ÄĚ. Presto un colloquo tra il tycoon e Zelensky. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Putin sente Trump: "Non rinunceremo ai nostri obiettivi". Il presidente Usa: "Nessun progresso"

Trump tuona contro la Russia: ‚ÄúSenza di me nessun accordo, ma Putin non sta facendo una bella figura‚ÄĚ - Donald Trump si scaglia contro la Russia, affermando che senza di lui non ci sarebbero stati accordi.

Putin sente Trump e apre ai negoziati con Kiev, ma avverte: Non rinunceremo ai nostri obiettivi; Trump, nessun progresso sull'Ucraina con Putin; Meloni sente Leone XIV, Vaticano disponibile a ospitare negoziati. Zelensky: Sì a colloqui diretti - Rubio: ci aspettiamo a giorni le condizioni di Mosca.

