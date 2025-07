Costacurta su Lautaro | Mi ha sorpreso ma se ha deciso di fare così è perché…

Billy Costacurta sorprende con un'analisi lucida e senza filtri sul recente sfogo di Lautaro Martinez, puntando il dito contro alcuni compagni. La sua opinione, espressa a TuttoMercatoWeb durante il Premio FairPlay Menarini, invita a riflettere sulle dinamiche interne dell’Inter e sulle scelte del capitano argentino. Ma perché Lautaro ha deciso di fare così? La risposta potrebbe risiedere in fattori nascosti che solo i protagonisti conoscono a fondo.

Anche Billy Costacurta ha espresso la sua opinione circa lo sfogo di Capitan Lautaro Martinez. Le sue parole e la sua opinione a TuttoMercatoWeb. Intervistato da TuttoMercatoWeb a margine dell’evento per il Premio FairPlay Menarini, Billy Costacurta ha analizzato i recenti sviluppi in casa Inter. Al centro della sua analisi, il duro sfogo di Lautaro Martinez, che ha puntato il dito contro alcuni suoi compagni. Le sue parole. SFOGO LAUTARO – «Credo che Lautaro sia una persona intelligente, creso sia diventato un buon capitano. Mi ha sorpreso, ma se ha deciso di fare una strigliata pubblicamente probabilmente è ciò di cui aveva bisogno il gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Costacurta su Lautaro: «Mi ha sorpreso, ma se ha deciso di fare così è perché…»

In questa notizia si parla di: costacurta - lautaro - sorpreso - deciso

Costacurta: «Lautaro? Potrebbe vincere il Pallone d’Oro in caso di vittoria della Champions! E sul futuro di Inzaghi dico…» - Alessandro Costacurta lancia un messaggio chiaro: Lautaro Martinez è in corsa per il Pallone d'Oro, a patto che l'Inter conquisti la Champions League.

Costacurta: Lautaro mi ha sorpreso, ma è un buon capitano. Se ha fatto una strigliata pubblica...; Costacurta: Lautaro? Se ha parlato così, evidentemente il gruppo necessitava una strigliata; Costacurta: Non sono il primo tifoso di Allegri, ma se il Milan vuol vincere è la scelta giusta.

Costacurta: "Lautaro mi ha sorpreso, ma è un buon capitano. Se ha fatto una strigliata pubblica..." - Presente al Premio Fairplay Menarini, Alessandro Costacurta è stato intervistato da TMW, dove l'ex difensore del Milan è stato sollecitato a rispondere sullo sfogo di Lautaro Martinez dopo l'eliminazi ... msn.com scrive

Lautaro titolare, ma diffidato. Costacurta: "Mi ha sorpreso molto la scelta di Inzaghi" - TUTTOmercatoWEB.com - Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e opinionista per Sky Sport, ha parlato della scelta di Inzaghi di schierare dal primo minuto Lautaro Martinez, che è diffidato: "Sì, mi ha sorpreso ... Da tuttomercatoweb.com