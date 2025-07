Lite in casa a Ravenna la polizia trova un revolver carico nell’armadio e 3 kg di marijuana in cantina

A Ravenna, una scoperta choc scuote la tranquillità cittadina: la polizia rinviene un revolver carico e quasi 3 kg di marijuana nascosti in casa. L’intervento porta all’arresto di un uomo di 34 anni straniero, accusato di detenzione illegale di arma e droga. La vicenda sottolinea l’importanza di un impegno costante nella lotta contro il traffico illecito e la criminalità, garantendo sicurezza per tutti.

Arrestato a Ravenna un 34enne straniero per detenzione illegale di arma e droga: sequestrati revolver, munizioni e 2,9 kg di marijuana.

