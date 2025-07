Sud investimenti Zes e progetti pilota | le aree interne non sono desolate

Le aree interne del Sud non sono più terre desolate: quasi un investimento su due tra quelli autorizzati dalla ZES unica, ormai oltre i 700, si concentra proprio su queste zone. Un segnale forte di rinascita e sviluppo che apre nuove prospettive per il territorio, grazie a progetti pilota e investimenti mirati. La manifattura di domani prende forma nelle aree interne, trasformandole in motori di crescita e innovazione.

Quasi un investimento su due tra quelli già autorizzarti dalla Zes unica (ed è stato appena superato il traguardo dei 700) riguarda le aree interne del Sud. Manifattura di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Sud, investimenti Zes e progetti pilota: le aree interne non sono «desolate»

In questa notizia si parla di: aree - interne - investimenti - progetti

Rilancio delle città di Fabriano e aree interne, presentato il documento strategico del territorio - Fabriano e le aree interne stanno vivendo una fase di rilancio grazie a un nuovo documento strategico che punta a valorizzare le loro potenzialità.

La presidente della Regione #Sardegna, Alessandra #Todde, critica il Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne, proponendo #investimenti e progetti per rivitalizzare i piccoli comuni Vai su X

La presidente della Regione #Sardegna, Alessandra #Todde, critica il Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne, proponendo #investimenti e progetti per rivitalizzare i piccoli comuni Vai su Facebook

Sud, investimenti Zes e progetti pilota: le aree interne non sono «desolate»; Aree interne, Acli Toscana: “Servono investimenti e progetti per sostenere le persone più vulnerabili”; Intervista Cecilia Tomassini, «Lo spopolamento non è un fenomeno irreversibile: dal Pnrr sviluppo stabile».

Sud, investimenti Zes e progetti pilota: le aree interne non sono «desolate» - Quasi un investimento su due tra quelli già autorizzarti dalla Zes unica (ed è stato appena superato il traguardo dei 700) riguarda le aree interne del Sud. Secondo ilmattino.it

Spopolamento aree interne, la proposta Ali: «Cambiare la Costituzione per far contare di più le aree marginali» - tredici milioni di abitanti sparpagliati in quattromila piccoli comuni - Riporta ilmattino.it