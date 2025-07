Cairo e l'ironia sull'agente di Ricci | È un illusionista arriva il Milan e il prezzo scende a 25

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha mostrato il suo tipico spirito ironico durante la presentazione dei palinsesti La7, commentando la cessione di Ricci e il ruolo dell'agente Paolo Busardò. Con una battuta tagliente e un sorriso sornione, ha sottolineato come il mercato sia imprevedibile, tra illusioni, cali di prezzo e sorprese che rendono il calcio uno spettacolo sempre più affascinante e imprevedibile. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Urbano Cairo, presidente del Torino, alla presentazione dei Palinsesti La7 ha parlato con ironia la cessione di Ricci e ha'agente di Ricci, Paolo Busardò:. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ricci - cairo - ironia - agente

Torino, i tifosi ‘fanno’ il mercato: Vanoli, Cairo il futuro di Ricci e non solo – VIDEO - Nella vivace cornice dello stadio Olimpico Grande Torino, i tifosi discutono il futuro della squadra.

Cairo e l’ironia sull’agente di Ricci: “È un illusionista, arriva il Milan e il prezzo scende a 25”; Cairo su Busardò (ag Ricci): Sembra un illusionista, arriva il Milan e il prezzo scende a 25; Ricci Milan, frecciata al Diavolo e all'agente di Ricci.

Il Milan accelera per Ricci: la cifra richiesta da Urbano Cairo - MSN - Può essere lui l'erede di Reijnders, ecco la cifra richiesta dal patron granata Urbano Cairo. msn.com scrive

Milan-Ricci, affare in salita? L’ultima richiesta di Cairo è folle - L’unica chance dei rossoneri rimane il fatto che Ricci non rinnovi il contratto in scadenza nel 2026, così i granata lo liberano anche per 30/35 milioni. Scrive spaziomilan.it