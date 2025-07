Trump nessun progresso sull' Ucraina con Putin

Prima di partire per l’Iowa, Donald Trump ha confidato di non aver fatto progressi sull’Ucraina con Putin, sottolineando la complessità della situazione. Durante un colloquio telefonico con il presidente russo, Trump ha espresso il suo disappunto, evidenziando le tensioni in corso. In un panorama internazionale sempre più incerto, le parole dell’ex presidente gettano nuova luce sulle delicate dinamiche tra Stati Uniti e Russia, lasciando aperto un interrogativo cruciale: cosa riserverà il futuro per l’Ucraina?

"Non ho fatto nessun progresso sull'Ucraina con Putin". Lo ha detto Donald Trump prima di partire per l'Iowa. Donald Trump ha detto a Vladimir Putin che "non sono contento" della situazione in Ucraina, ha riferito lo stesso presidente prima di partire per l'Iowa, che oggi ha avuto un colloquio telefonico con il presidente russo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, nessun progresso sull'Ucraina con Putin

