Cassano attacca Inzaghi | In quattro anni ha distrutto l’Inter l’ultima buffonata…

Antonio Cassano torna a scaldare gli animi con un attacco senza mezze misure contro Simone Inzaghi. Nel corso di Viva el Futbol, l’ex fantasista non ha risparmiato critiche, accusando l’attuale allenatore dell’Inter di aver compromesso il club in quattro anni di gestione. Le sue parole hanno acceso un dibattito acceso tra tifosi e addetti ai lavori, mettendo in discussione il futuro nerazzurro. Ma cosa ha realmente detto Cassano? Scopriamolo insieme.

In un durissimo intervento a Viva el Futbol, Antonio Cassano si è schierato ancora una volta contro Simone Inzaghi: le sue parole. Durissimo l'intervento di Antonio Cassano nell'ultima puntata di Viva el Futbol. Lungo il corso del famoso podcast sportivo, l'ex fantasista barese si è scagliato ancora una volta contro Simone Inzaghi. Queste le sue parole. INZAGHI – « Prima di tutto, poi vado alla scelta Chivu: tutte quelle persone che facevano passare Inzaghi per un genio, un fenomeno. Lui in quattro anni ha distrutto l' Inter. Oggi possiamo tirare una linea e dire cos'ha fatto: ha distrutto l'Inter, ha vinto un campionato su quattro e tre li ha buttati al cesso.

