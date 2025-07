La salute del mare

hanno rilevato livelli di inquinamento preoccupanti, segnalando la necessità di interventi concreti per tutelare il nostro mare. La salute delle coste marchigiane, infatti, dipende anche dalla nostra capacità di agire e preservare questo patrimonio naturale. È tempo di impegnarsi per un mare più pulito e un futuro sostenibile, perché un ambiente marino sano è fondamentale per tutti noi.

Come stanno il mare e le coste delle Marche? Bene, ma potrebbe anche andare meglio. Ce lo dice la Goletta Verde di Legambiente, che come ogni anno dal 9 al 12 giugno ha saggiato lo stato di salute dell’Adriatico facendo analisi in più punti del litorale. Ebbene, di dodici punti campionati un terzo (quattro) è risultato fuori dai limiti di legge. Si tratta come sempre delle foci dei fiumi – nota dolente da anni, se non decenni –, dove i volontari di Legambiente hanno trovato cariche batteriche ben oltre i limiti giudicati ‘fortemente inquinati’. Quali? La foce del torrente Arzilla, a Fano, quella dell’Esino a Rocca Priora di Falconara Marittima, quella del Musone al confine tra Numana e Porto Recanati e infine a sud la foce del Tronto, a San Benedetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La salute del mare

Il paradosso della salute controversa del nostro mare: acque eccellenti, ma inquinamento eccessivo - Il mare Adriatico, un tesoro di biodiversità e risorsa vitale, si trova oggi al centro di un paradosso inquietante: acque ancora eccellenti, ma un inquinamento che cresce in modo allarmante.

