Calhanoglu Galatasaray ha tetto massimo Altra possibilità – SI

Il futuro di Hakan Calhanoglu pende ancora tra Inter e Galatasaray, con la suggestione di un ritorno turco che non si arrende. La situazione si fa sempre più incandescente, alimentando un vero e proprio caos che coinvolge tifosi e dirigenti. Mentre il centrocampista si trova al centro di questa telenovela, le sue decisioni potrebbero segnare il finale di una storia ancora tutta da scrivere. Ma quali saranno le prossime mosse?

La storia di Hakan Calhanoglu è destinata a finire con l'Inter, anche se il Galatasaray non si muove dalla sua possibile offerta. Un'altra possibilità per il calciatore turco secondo Gianluca Longari su Sportitalia. CAOS – Hakan Calhanoglu si sta rendendo protagonista in negativo di una telenovela che tutti volevano evitare all' Inter. Dopo l'addio di Simone Inzaghi non ci sarebbe stato bisogno di un'altra grana da risolvere, eppure le parole di Lautaro Martinez hanno innescato una bomba che comunque era già destinata ad esplodere. Le foto in Turchia, i matrimoni e i parrucchieri, il padre, tutti hanno parlato di Calhanoglu tranne lui stesso prima che anche Giuseppe Marotta lo chiamasse in causa.