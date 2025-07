Media risposta positiva di Hamas a nuova bozza di tregua | L' Iran riapre lo spazio aereo per la prima volta dal 13 giugno

In un clima di tensione crescente, Hamas risponde positivamente alla nuova proposta di tregua, mentre l'Iran apre nuovamente il suo spazio aereo per la prima volta dal 13 giugno. Nel frattempo, Israele continua a condannare le azioni della Striscia, definendole illegali, e Netanyahu promette di liberare gli ostaggi, segnando un punto di svolta in un conflitto che resta ancora tutto da decifrare. La situazione rimane incerta, con sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri nella regione.

"Israele ha lanciato una bomba illegale nella Striscia". Netanyahu: "Per Hamas è finita, libereremo gli ostaggi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Media, risposta positiva di Hamas a nuova bozza di tregua | L'Iran riapre lo spazio aereo per la prima volta dal 13 giugno

Gaza, Hamas ha liberato ostaggio israelo-americano. Media: “Ha subito torture” - Hamas ha liberato un ostaggio israelo-americano, Edan Alexander, dopo giorni di negoziati. Tuttavia, emergono notizie allarmanti riguardo alle torture subite durante la cattività.

ATTACCO IRANIANO CONTRO ISRAELE: ALMENO 4 LE VITTIME E' salito a quattro il numero dei morti provocati dall'attacco missilistico lanciato nella notte dall'Iran sul centro di Israele. Come riportano i media locali, tre persone - due donne e un uomo di circ

Media, risposta positiva di Hamas a nuova bozza di tregua - Aqsa, affiliato a Hamas, riferisce questa sera che l'organizzazione islamista ha inviato al Qatar una risposta positiva in relazione alla nuova proposta per un accordo di tregua e liberaz ... Segnala ansa.it

Raid israeliani uccidono 94 palestinesi a Gaza, 45 erano in fila per aiuti. Tregua, domani la risposta di Hamas - Hamas ha espresso “soddisfazione” per la formulazione della nuova proposta per un cessate il fuoco a Gaza e ha osservato che i mediatori stanno compiendo grandi sforzi per raggiungere un accordo tra l ... ilsole24ore.com scrive