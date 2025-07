Leoni Inter il consiglio del suo ex allenatore | Se fossi in lui il prossimo anno farei così

Il futuro di Giovanni Leoni, giovane promessa del Parma, si fa sempre più interessante nel panorama calcistico italiano. Con il suo talento che attrae grandi club come Inter, Milan e Juventus, le parole di Claudio Ottoni, ex allenatore del ragazzo nelle giovanili del Padova, riecheggiano come un vero consiglio di valore. Se fossi in lui, il prossimo anno...

Leoni Inter, il suo ex allenatore nelle giovanili del Padova ha consigliato il ragazzo sul da farsi. Le sue parole ai microfoni di Europacalcio.it. Intervistato da Europacalcio.it, Claudio Ottoni – ex allenatore di Giovanni Leoni nelle giovanili del Padova – ha parlato del difensore classe 2006. Il calciatore del Parma interessa moltissimo all’ Inter, ma Milan e Juventus rimangono alla finestra. Le sue parole. INTER O MILAN – «Se lo vedrei meglio all’Inter o al Milan? In tutte e due. Sia l’Inter che il Milan sono grandi squadre a livello mondiali, per cui non credo che a Giovanni (Leoni, ndr) faccia una qualche differenza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, il consiglio del suo ex allenatore: «Se fossi in lui, il prossimo anno farei così»

