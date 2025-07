Politiche attive flop | aumentano inattività e disoccupati

Le politiche attive si rivelano un fallimento, aumentando inattività e disoccupazione. È proprio il caso di dirlo: il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. Mentre il governo si vanta dei risultati, il recente bollettino del Cnel evidenzia come le “diverse traiettorie lavorative” dei cittadini richiedano un’attenzione più seria e concreta. È ora di chiedersi: le politiche adottate sono davvero efficaci o solo un’illusione?

È proprio vero: il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Così, mentre il governo continua a vantarsi per i risultati sul fronte dell'occupazione, dall'ultimo bollettino del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ( Cnel ) sul mercato del lavoro emerge un aspetto che merita di essere attenzionato. Il report difatti accende un faro su quelle che, in burocratese, vengono definite le "diverse traiettorie lavorative dei lavoratori e delle lavoratrici con contratto a termine". Tradotto: il destino a cui vanno incontro i precari. Villa Lubin rileva che "tra il primo trimestre del 2024 e il primo trimestre 2025, le donne occupate a tempo determinato che rimangono occupate con lo stesso tipo di contratto sono il 73,5% dei casi.