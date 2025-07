Juventus assalto a Francisco Conceição la nuova offerta al Porto

La Juventus accelera sul mercato, puntando forte su Francisco Conceição del Porto: un affondo tra offerte e rifiuti che accende le speranze dei tifosi bianconeri. Dopo aver presentato una proposta di 27-28 milioni, strutturata come prestito con obbligo di riscatto, i bianconeri si trovano di fronte al rifiuto del Porto. La sfida tra le due squadre si intensifica: quale sarà il futuro di questo giovane talento?

La Juventus intensifica gli sforzi per assicurarsi Francisco Conceição, giovane talento del Porto, in una trattativa che infiamma il calciomercato. I bianconeri hanno presentato un'offerta di 27-28 milioni di euro, strutturata come prestito con obbligo di riscatto, ma il Porto ha respinto la proposta. Il club portoghese insiste per una

