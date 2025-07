Calciomercato Inter possibile rivoluzione in porta | i nerazzurri non chiudono a una cessione di Sommer

Il calciomercato dell’Inter potrebbe vivere una svolta clamorosa, con una vera rivoluzione tra i pali. Dopo due stagioni, Yann Sommer potrebbe lasciare l’Inter, aprendo nuove prospettive per la porta nerazzurra. Le voci su un suo addio si fanno sempre più concrete e, secondo fonti affidabili come Fabrizio Romano, la cessione non sarebbe affatto esclusa. È il momento di scoprire quali cambiamenti attendono i nerazzurri.

Calciomercato Inter, dopo due anni potrebbe concludersi l’avventura nerazzurra di Yann Sommer. I meneghini non avrebbero chiuso a una sua cessione. Non erano evidentemente campate in aria le voci su un possibile addio di Yann Sommer. Il portiere svizzero era stato accostato al Galatasaray insieme ad Hakan Calhanoglu e, secondo Fabrizio Romano, l’ Inter non sarebbe così riluttante alla cessione. Di seguito le parole del noto insider di mercato. SITUAZIONE DA MONITORARE – «Da monitorare la questione di Yann Sommer in casa Inter. Da quanto mi risulta, può davvero lasciare Milano: l’Inter non chiude le porte a una sua partenza in estate. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, possibile rivoluzione in porta: i nerazzurri non chiudono a una cessione di Sommer

