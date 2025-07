Media risposta positiva di Hamas a nuova bozza di tregua

Una svolta importante nel tentativo di pace tra Israele e Hamas: il canale Al-Aqsa, affiliato all'organizzazione, riferisce che Hamas ha inviato una risposta positiva alla nuova proposta di tregua e liberazione degli ostaggi, aprendo uno spiraglio di speranza. Sebbene ancora nessuna dichiarazione ufficiale sia stata rilasciata e i dettagli siano oscuri, l'attenzione si concentra ora sulle prossime mosse politiche, con Netanyahu che intanto riunisce il suo gabinetto per valutare la situazione.

Il canale Al-Aqsa, affiliato a Hamas, riferisce questa sera che l'organizzazione islamista ha inviato al Qatar una risposta positiva in relazione alla nuova proposta per un accordo di tregua e liberazione degli ostaggi. L'organizzazione islamista non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale né sono stati divulgati dettagli sulle eventuali condizioni poste. Intanto il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha riunito il gabinetto ristretto. Il presidente Trump, parlando oggi con l'ex ostaggio Idan Alexander alla Casa Bianca ha affermato: "concluderemo l'affare", riferendosi all'accordo di tregua, riportano i media israeliani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media, risposta positiva di Hamas a nuova bozza di tregua

