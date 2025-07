Hjulmand Juventus nome nuovo per il centrocampo | i bianconeri pensano anche all’ex Lecce! Lo Sporting spara altissimo Cifre e dettagli

La Juventus punta forte su Morten Hjulmand, il talento danese cresciuto al Lecce, per rinforzare il centrocampo nella prossima stagione. Dopo aver brillato con i salentini, il suo nome si fa strada tra i desideri dei grandi d’Europa, con lo Sporting che alza l’asticella delle richieste. Un investimento importante, destinato a scuotere le strategie di mercato dei bianconeri e a svelare nuovi scenari per il futuro della rosa juventina.

Hjulmand Juventus, i bianconeri pensano anche all’ex Lecce. NovitĂ sul futuro del centrocampista: le richieste dello Sporting. La Juventus sta cercando di rinforzare il proprio centrocampo per la stagione 20252026, e uno dei nomi in cima alla lista è quello di Morten Hjulmand, centrocampista danese classe 1999. Dopo due stagioni di successo al Lecce, il giocatore ha attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui la Juventus, che lo considera un profilo ideale per sostituire Douglas Luiz, la cui partenza potrebbe essere imminente. Secondo quanto riportato dal giornale portoghese Record, il calciomercato Juve ha giĂ avviato dei contatti con lo Sporting, con l’intenzione di fare un’offerta per Hjulmand. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com