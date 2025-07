addio a michael madsen attore cult di quentin tarantino stroncato da un infarto star di kill bille le iene video

Addio a Michael Madsen, icona indimenticabile del cinema cult di Quentin Tarantino. L’attore statunitense, noto per ruoli memorabili in “Kill Bill”, “Le Iene” e “Donnie Brasco”, è stato stroncato da un infarto all’età di 67 anni nella sua casa di Malibu. La sua scomparsa rappresenta una perdita profonda per il mondo del cinema, lasciando un’eredità di interpretazioni intense e coinvolgenti che resteranno vive nei cuori dei fan.

Lutto nel mondo del cinema. E’ morto all’età di 67 anni l’attore statunitense Michael Madsen. Divenne celebre per le sue interpretazioni in pellicole come “Kill Bill” e “Le Iene” di Quentin Tarantino e ‘Donnie Brasco’ di Mike Newell. Era nato a Chicago il 25 settembre del 1957. Secondo quanto riferisce il ‘The Guardian’, citando il manager dell’attore Ron Smith, Madsen, che è stato trovato morto nella sua casa di Malibu stamattina all’alba, sarebbe morto per arresto cardiaco. Michael Madsen, attore dal volto segnato e dallo sguardo crudo. Reso immortale dal ruolo del sadico Mr. Blonde in “Le iene” di Quentin Tarantino, con quella famosa scena in cui tortura un poliziotto sulle note di “Stuck in the Middle With You”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it