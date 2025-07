Bologna contatti ancora vivi con Hans Nicolussi Caviglia | è il primo obiettivo per il centrocampo rossoblù

Il Bologna ribadisce il suo interesse per Hans Nicolussi Caviglia, mantenendo vivi i contatti con l’entourage del giocatore. Con un occhio puntato sul mercato, i rossoblù vogliono rafforzare il centrocampo, ma prima devono sbloccare alcune cessioni strategiche. L’obiettivo è chiaro: rendere la rosa più competitiva e pronta a sfidare le sfide della stagione. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa intrigante operazione di mercato.

Il Bologna mantiene vivi i contatti con Hans Nicolussi Caviglia: è il primo nome per rinforzare il centrocampo, ma servono prima le cessioni Il Bologna si conferma uno dei club più attivi in questa finestra di calciomercato, pronto a completare una serie di operazioni chiave per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da Sky Sport,