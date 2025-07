Liverpool piange Diogo Jota | folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto

Il cuore di Liverpool si ferma in lutto per Diogo Jota, il talento portoghese scomparso troppo presto a soli 28 anni. La città si stringe intorno alla famiglia e ai tifosi, con manifestazioni di affetto e ricordi indelebili. Anfield si è riempito di silenzio e commozione, rendendo omaggio a un attaccante che ha lasciato un segno profondo nel cuore di tutti. Il suo ricordo vivrà per sempre nel calcio e nelle anime di chi lo ha amato.

Liverpool piange Diogo Jota: manifestazioni di affetto nella città per la morte dell'attaccante: intanto i portogallo pronti i funerali Una città intera si è fermata: il Liverpool e il mondo del calcio piangono la tragica scomparsa di Diogo Jota, morto a soli 28 anni insieme al fratello André in un drammatico incidente stradale avvenuto in .

Diogo Jota è morto in un incidente, calcio sotto shock: il giocatore del Liverpool aveva 28 anni - Una terribile tragedia scuote il mondo del calcio: Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, ha perso la vita in un drammatico incidente.

Il calcio sotto shock per la morte di Diogo #Jota, stella del #Liverpool, vittima di un incidente stradale in Spagna assieme al fratello. #Tg1 Giulia Serenelli Vai su X

I tifosi del #Liverpool depongono fiori fuori dall'Anfield Stadium per #diogojota , calciatore morto in un incidente stradale Vai su Facebook

