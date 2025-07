Altair e DAC rafforzano l’innovazione aerospaziale in Italia e in Europa

Altair e DAC rafforzano l’innovazione aerospaziale in Italia e in Europa, unendosi per spingere oltre i confini della trasformazione digitale nel settore. Questa partnership strategica mira a sostenere PMI e startup offrendo tecnologie all’avanguardia e promuovendo un ecosistema innovativo. Un passo fondamentale per consolidare la leadership italiana ed europea nel campo aerospaziale, che si traduce in opportunità di crescita e sviluppo per il futuro.

Altair, leader globale nella computational science e nell’intelligenza artificiale (AI), rafforza la sua collaborazione con DAC – il Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania – per accelerare la trasformazione digitale nel settore aerospaziale in Italia e in Europa. L’obiettivo della partnership è quello di supportare le piccole e medie imprese (PMI) e le startup, offrendo accesso a tecnologie all’avanguardia, promuovendo l’innovazione e migliorando la competitività lungo l’intera catena di fornitura aerospaziale europea. “Altair è impegnata a democratizzare l’accesso alle tecnologie digitali di alto livello, assicurando che anche i più piccoli innovatori del settore aerospaziale possano competere a livello globale”, ha dichiarato Pietro Cervellera, Senior Vice President Aerospace and Defense di Altair. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

