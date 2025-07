Mancinelli ex allenatrice di Sofia Raffaeli | Nella ritmica imperava il modello sovietico Oggi sarebbe inconcepibile

Una volta, nella ginnastica ritmica, dominava il modello sovietico, un approccio ormai irripetibile nel panorama odierno. Claudia Mancinelli, ex allenatrice di Sofia Raffaeli, ha segnato un’epoca, ma ora si apre un nuovo capitolo: la sua promozione dimostra come l’evoluzione delle tecniche e delle strategie continui a ridefinire il mondo della disciplina. Un cambio di passo che riflette le sfide e le opportunità di una disciplina in costante trasformazione.

Mancinelli (ex allenatrice di Sofia Raffaeli): «Un tempo era dominante il modello sovietico. Oggi sarebbe inconcepibile» Ginnastica ritmica, Claudia Mancinelli non è più l'allenatrice di Sofia Raffaeli. Mancinelli è stata promossa. Lo ha annunciato la Federginnastica con un comunicato: "In virtù delle riconosciute competenze della tecnica della S.G. Fabriano, la Federazione, di comune accordo con la società di appartenenza di Claudia Mancinelli, ha deciso di affidare all'allenatrice il ruolo di responsabile del Centro di attività territoriale (Cat) di Roma, dove avrà l'opportunità di lavorare e far crescere le promesse della disciplina, mettendo a disposizione la sua esperienza e le sue capacità ".

Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli si separano: nuovo ruolo per l'allenatrice, l'azzurra cambia sede

