Golf | in cinque davanti al BMW International Open Vecchi Fossa miglior italiano

Al BMW International Open, il golf internazionale si infiamma: cinque talenti al comando, tra cui il miglior italiano, mentre la classifica resta estremamente compatta. Gavin Green, Marco Penge, Darius van Driel, Ugo Coussaud e Wenyi Ding guidano con -5, promettendo una sfida entusiasmante. La corsa verso il titolo è più aperta che mai, e il nostro golfista può ancora inserirsi nella lotta decisiva. La partita è tutta da giocare, e il futuro riserva sorprese sorprendenti.

Quintetto al comando del BMW International Open, di scena al Golfclub MĂĽnchen Eichenried di Monaco di Baviera, in Germania. Ad occupare il posto di comando sono peraltro golfisti di Paesi diversi: a -5, infatti, troviamo il malese Gavin Green, l’inglese Marco Penge, l’olandese Darius van Driel, il francese Ugo Coussaud e il cinese Wenyi Ding. Classifica corta e non poco, considerati i sesti a -4, gli inglesi Richard Mansell, Nathan Kimsey e Jordan Smith che si collocano assieme allo scozzese Scott Jamieson, al francese David Ravetto e al giapponese Yuto Katsuragawa. In casa Italia il migliore, con lo score di -2, è Jacopo Vecchi Fossa: il toscano si trova in un enorme gruppo al 24° posto, e gli unici due altri sotto il par, Edoardo Molinari e Francesco Laporta, sono collocati entrambi a -1, nel blocco dei cinquantesimi che comprende anche l’USA Patrick Reed tra i molti altri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: in cinque davanti al BMW International Open, Vecchi Fossa miglior italiano

In questa notizia si parla di: international - open - golf - cinque

Golf, il Dp World Tour sbarca in Germania. Pavan cerca il 2° titolo al BMW International Open - Dopo aver concluso la sua avventura in Italia, il DP World Tour si sposta in Germania, pronto a emozionare gli appassionati con il prestigioso BMW International Open dal 3 al 6 luglio a Monaco di Baviera.

Si deciderà qui l’Open d’Italia La buca 18 dell’Argentario Golf Club, un par 5 di 535 metri. Regione Toscana Visit Tuscany Infront Italy Golf... Vai su Facebook

Da Laporta a Edo Molinari, 6 azzurri al BMW International Open; Al via l'Open d'Italia in Toscana. 156 partecipanti, tutto da seguire live su Sky; DP World Tour: Guido Migliozzi difende il titolo nel KLM Open.

BMW International Open 2025: spettacolo a Monaco con i big del golf mondiale - Dopo l’Open d’Italia 2025 all’Argentario, vinto dal francese Adrien Saddier, il DP World Tour torna in primo piano con il BMW International Open, in programma dal 3 al 6 luglio al Golfclub München Eic ... msn.com scrive

Golf: sei azzurri al BMW International Open - Dopo l'82° Open d'Italia, vinto all'Argentario Golf Club dal francese Adrien Saddier, il DP World Tour torna protagonista con il BMW International Open. Lo riporta napolimagazine.com