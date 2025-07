Calcio femminile | la Spagna strapazza il Portogallo agli Europei A Berna finisce 5-0

La passione e l’agonismo del calcio femminile sono protagonisti a Berna, dove la Spagna sbaraglia il Portogallo con un netto 5-0, portandosi in vetta al raggruppamento B dei Campionati Europei 2025. Una partita senza storia, che dimostra ancora una volta la crescita incredibile di questo sport. Le azzurre italiane, oggi vittoriose di...

Ordinaria amministrazione. La Spagna dilaga in lungo e in largo a Berna, batte il Portogallo per 5-0 e vola in testa al raggruppamento B (lo stesso dell’Italia) dei Campionati Europei 2025 di calcio femminile, competizione quest’anno in scena sui campi svizzeri. Partita senza storie per le iberiche, abili ad indirizzare il match già dalle primissime battute confezionando una goleada utile in ottica differenza reti. Le azzurre, oggi vittoriose di misura contro il Belgio, si trovano quindi a pari punti, ma al secondo posto. Davvero tutto troppo facile per le furie rosse, capaci di portarsi addirittura sul 2-0 nei primi dieci minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it