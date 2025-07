Temptation Island 2025 Antonio minaccia di lasciare il programma | Io me ne vado scappo sulla spiaggia | Video Witty TV

Nel tumulto di Temptation Island 2025, Antonio minaccia di abbandonare il programma dopo aver ascoltato le rivelazioni di Valentina al capanno. La donna ha svelato dettagli sulla loro relazione, alimentando tensioni e dubbi tra i concorrenti. La discussione si infiamma, e Antonio, visibilmente arrabbiato, esclama: “Io me ne voglio andare”, minacciando di scappare sulla spiaggia o di chiedere il falò. Cosa succederà ora? Scopriamolo insieme.

Antonio ha minacciato di lasciare Temptation Island 2025 dopo aver ascoltato le parole di Valentina al capanno. La donna ha raccontato alle altre fidanzate che quando ha fuso il motore, lui ha chiesto il finanziamento ma glielo ha rinfacciato. Lei invece paga bollette e altre spese. Dopo queste parole la reazione di Antonio è stata intensa: “ Io me ne voglio andare. Dice sempre lo stesso. Io me ne vado, voglio il falò. Se non me ne vado fuggo sulla spiaggia. La sua vita è fatta di rinfacciamenti. Non cambia nulla ora o tra venti giorni “. Gli altri fidanzati provano a fargli cambiare idea ma lui dopo essere fuggito in spiaggia scoppia in lacrime: “Volevo credervi scusa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Temptation Island 2025, Antonio minaccia di lasciare il programma: “Io me ne vado, scappo sulla spiaggia” | Video Witty TV

