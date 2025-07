Il pescivendolo tiktoker vivo perché il killer è scivolato l'agguato per una presunta relazione

In un vortice di tensione e segreti, il mondo della pescheria si trasforma in scena di un dramma incredibile. Il pescivendolo TikToker, coinvolto in un inquietante episodio, si trova al centro di un'indagine che ha portato all'arresto di tre persone legate a un gruppo criminale. La vicenda, iniziata con una ferita accidentale, si infittisce di misteri e rivalitĂ . Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa complicata storia.

Il ristoratore Luca Di Stefano era stato ferito a un dito nella sua pescheria "Il Sole di Notte" di Sant'Antimo (Napoli); la Polizia ha arrestato tre persone, legate al gruppo Orefice di Frattamaggiore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il pescivendolo tiktoker vivo perché il killer è scivolato, l’agguato per una presunta relazione.

