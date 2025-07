Morte Michael Madsen la scena cult di Kill Bill 2 in cui Budd seppellisce Beatrix e poi viene ucciso dal mamba nero di Elle Driver - VIDEO

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Michael Madsen, un attore indimenticabile che ha lasciato il segno con ruoli iconici come Budd in "Kill Bill". Ricordiamo insieme una delle scene più memorabili, quella in cui Budd seppellisce Beatrix e successivamente viene ucciso dal mamba nero di Elle Driver. Questa scena cult rimarrà per sempre impressa nell'immaginario dei cinefili. Ecco il video della scena che ha segnato un'epoca.

Ecco la scena cult in cui l'attore che interpretava Budd in Kill Bill, seppellisce Beatrix (Uma Thurman) dopo averla chiusa in una bara di legno a nome di "Paula Schulz", e viene poi ucciso dal mamba nero di Elle Driver Il mondo del cinema piange la morte di Michael Madsen. Ecco la scena cult. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Morte Michael Madsen, la scena cult di Kill Bill 2 in cui Budd seppellisce Beatrix e poi viene ucciso dal mamba nero di Elle Driver - VIDEO

Addio a Michael Madsen, attore cult per Tarantino - Blonde, che in un'indimenticabile scena delle Iene tortura un agente di polizia mentre balla sulle note di Stuck In The Middle Wi ...

Michael Madsen morto a 67 anni: l'attore era tra i preferiti di Tarantino - E' morto all'età di 67 anni Michael Madsen, volto noto per aver recitato nei film cult di Quentin Tarantino 'Le Iene' e 'Kill Bill: Volume 2'.