Wimbledon 2025 risultati 3 luglio tabellone maschile | poker azzurro ok Djokovic Out Draper e Paul

La quarta giornata di Wimbledon 2025 regala emozioni e sorprese nel tabellone maschile, con il poker azzurro che si mette in luce e grandi assenze come Djokovic out e le sfide sospese per oscurità. I nostri talenti continuano a stupire: Sinner, Sonego e altri protagonisti tricolori si preparano a scrivere il futuro del tennis italiano. Ma cosa ci riserva il proseguimento di questa entusiasmante edizione? Restate con noi per scoprirlo.

Va in archivio anche la quarta giornata di Wimbledon: per il tabellone di singolare maschile prosegue il secondo turno, che non si completa in quanto due dei venti match in programma vengono sospesi per oscurità e verranno completati domani. Poker azzurro, grazie alle vittorie di Jannik Sinner, che batte l’australiano Aleksandar Vukic per 6-1 6-1 6-3, Lorenzo Sonego, che supera il georgiano Nikoloz Basilashvili per 6-1 6-3 6-7 7-6, Flavio Cobolli, che elimina il britannico Jack Pinnington Jones per 6-1 7-6 6-2, e Luciano Darderi, che nella prosecuzione regola il britannico Arthur Fery per 6-4 6-3 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025, risultati 3 luglio tabellone maschile: poker azzurro, ok Djokovic. Out Draper e Paul

