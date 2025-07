Cairo | La7 è vincente perché libera e di qualità Orgoglioso di questa squadra

Cairo La7 232 si conferma una realtà vincente, libera e di qualità, orgogliosa delle sue radici e della sua storia. Dopo la miglior stagione mai registrata, il palinsesto 2025/26 è stato presentato al SuperStudio Più di Milano, con tante conferme e sorprendenti novità. Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication e ad di Rcs Mediagroup, promette ancora una volta un’offerta televisiva di alto livello, capace di coinvolgere e arricchire il pubblico. La stagione che ci attende si preannuncia entusiasmante come sempre.

Reduce dalla miglior stagione della sua storia, La7 ha presentato il palinsesto 202526 al SuperStudio Più di Milano. Durante l'evento Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication e ad di Rcs Mediagroup, ha confermato anche per la prossima stagione la sua squadra: ci saranno Mentana, Gruber, Gramellini, Floris, Formigli, Parenzo, Augias e Bianchi. Le novità sono due: Roberto Saviano, protagonista di un nuovo programma in sei puntate "La Giusta distanza", e Nicola Gratteri con le sue "Lezioni di Mafie" in quattro puntate. Sul palco, Cairo ha espresso grande soddisfazione per i risultati di La7: ecco le sue parole.

