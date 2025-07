Quante posizioni guadagna Lorenzo Sonego nel ranking ATP? Sorpasso su Arnaldi c’è Berrettini nel mirino!

Lorenzo Sonego sta scalando le vette del ranking ATP, superando Arnaldi e avvicinandosi a Berrettini. Con la sua brillante performance a Wimbledon 2025, l’azzurro ha guadagnato posizioni e fiducia, posizionandosi attualmente al 47° posto con 1171 punti. Un passo importante verso il top, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente e consolidare il suo status tra i grandi del tennis internazionale. La sua ascesa non si ferma qui...

Lorenzo Sonego ha raggiunto il terzo turno nell’edizione 2025 di Wimbledon ed ha migliorato il risultato dello scorso anno, iniziando a guadagnare punti e posizioni nel ranking ATP: nel 2024, infatti, l’azzurro era uscito proprio al secondo turno del tabellone principale. L’azzurro lunedì scorso si trovava al 47° posto della classifica ufficiale, a quota 1171, mentre con la vittoria odierna, scartati i 50 punti dell’edizione 2024, nella graduatoria virtuale è salito al 42° posto, con 1221 punti, superando Matteo Arnaldi e diventando il numero 5 d’Italia. Per migliorarsi ulteriormente, il tennista italiano dovrĂ cercare l’approdo al quarto turno, con il quale l’azzurro andrebbe a 1321, in 39ma posizione, mentre con la qualificazione ai quarti salirebbe a 1521, alla 35ma piazza, scavalcando Matteo Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quante posizioni guadagna Lorenzo Sonego nel ranking ATP? Sorpasso su Arnaldi, c’è Berrettini nel mirino!

In questa notizia si parla di: posizioni - lorenzo - sonego - ranking

Quante posizioni guadagna Lorenzo Musetti nel ranking ATP? Mirino sulla top5 e duello con Djokovic! - Lorenzo Musetti, talento italiano del tennis, sta brillando al Roland Garros e si conferma tra i primi tre sulla terra rossa.

SONEGO AVANZA AL TERZO TURNO Bella prova del tennista italiano che, dopo una lieve flessione nel terzo set, ritrova il ritmo e supera al quarto il georgiano. Ora lo attende Nakashima, numero 34 del ranking Vai su Facebook

Lorenzo Sonego, qual è la sua posizione nel ranking ATP?; Tennis ATP: Sono 11 gli italiani in top 100 nel ranking 2025, è record!; Ranking ATP, 11 italiani in Top 100: è record.

Cuore Lorenzo Sonego: supera Basilashvili in quattro set e approda al terzo turno di Wimbledon - Il piemontese chiude una giornata più che positiva per i colori azzurri, con un bilancio di cinque vittorie e una sola sconfitta: anche per il piemontese terzo turno, dove troverà Brandon Nakashima Lo ... Si legge su tennisitaliano.it

Wimbledon: Sonego supera Basilashvili in quattro set e sfida Nakashima per gli ottavi - Wimbledon | Lorenzo resiste al ritorno del georgiano e coglie la vittoria al tie- Come scrive ubitennis.com