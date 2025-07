Milan Samuele Ricci è ufficiale | vestirà la 4 sulle orme di Albertini e Kaladze

Il Milan rafforza il suo centrocampo con un grande colpo: Samuele Ricci, classe 2001, indosserà la maglia numero 4, un omaggio a leggende come Albertini e Kaladze. Arrivato dal Torino, Ricci si prepara a scrivere il suo nome nella storia rossonera e a dare nuova energia al reparto centrale. Con questa scelta, il club conferma la volontà di puntare su giovani talenti per un futuro ambizioso.

Samuele Ricci ha scelto il suo numero di maglia: indosserà la numero 4, resa storica da Albertini e Kaladze Samuele Ricci è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista classe 2001 arriva dal Torino ed è il primo rinforzo per la mediana rossonera del nuovo corso targato Max Allegri. Un colpo voluto per dare

“L’Africa mi ha aiutato a crescere, mi ha aperto gli occhi. Mi sono sempre sentito un po’ più grande”: il racconto di Samuele Ricci - L'Africa mi ha aiutato a crescere e ad aprire gli occhi, facendomi sentire più grande. Samuele Ricci, 23 anni, incarna questa maturità: in campo come capitano del Torino e fuori, mostra un percorso di crescita, riconosciuto anche dal CT Spalletti con numerose convocazioni in Nazionale.

