Il Palio di Siena alla contrada dell’Oca | è la più vincente di sempre

La contrada dell'Oca ha vinto il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano. La corsa è stata disputata oggi pomeriggio dopo il rinvio di ieri a causa del maltempo. Il fantino Giovanni Atzeni, detto 'Tittia', in sella al cavallo 'Diodoro' ha dominato la corsa restando in testa per tutti e tre i giri di Piazza del Campo. Il rinvio per il maltempo. A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, la prima corsa del Palio di Siena 2025, tradizionalmente in programma il 2 luglio, è stata rimandata a oggi, giovedì 3 luglio, sempre dalle 17.15 e con diretta su La7. Come di consueto, l'imperdibile appuntamento a Piazza del Campo è stato raccontato dalla telecronaca di Pierluigi Pardo, affiancato dallo storico Giovanni Mazzini, e nel corso della diretta i servizi di Andrea Milluzzi hanno fatto conoscere l'atmosfera e gli aneddoti che animano l'intera città.