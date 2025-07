Borrrussia Dortmund Conferma gli Gittens spostarsi a Chelsea imminente

Cari appassionati di calcio, preparatevi a un’ultima ora che farà scalpore: il Borussia Dortmund ha confermato che l’atteso trasferimento di Jamie Gittens al Chelsea è ormai imminente. Dopo settimane di rumors e trattative, le parti sono ormai all’ultimo passo, e il giovane talento inglese potrebbe presto indossare i colori dei Blues. Restate sintonizzati su JustCalcio.com per tutti gli aggiornamenti e le analisi di questa importante operazione di mercato.

2025-07-03 22:50:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Borussia Dortmund ha confermato che un accordo per Jamie Gittens per unirsi al Chelsea è vicino al completamento. Il Bundesliga Club ha rilasciato una dichiarazione sui social media rivelando che “tutte le parti erano d’accordo” per il trasferimento e che i dettagli del contratto erano in procinto di essere finalizzati. Si ritiene che l’ala di 20 anni sia destinata a firmare un contratto di sette anni a Stamford Bridge, in un accordo che potrebbe vedere Dortmund netto fino a € 65 milioni (£ 55,9 milioni). 🔗 Leggi su Justcalcio.com